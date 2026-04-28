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En route pour mon 1er job de juriste d'entreprise

Elvire Bochaton

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Le guide indispensable pour réussir votre intégration et révéler votre potentiel. A l'université, vous avez appris à résoudre des cas pratiques et à commenter des arrêts. Mais une fois en entreprise, les questions changent : Comment rédiger un contrat ? Comment parler à des interlocuteurs non-juristes ? Comment gérer l'urgence et la multiplicité des dossiers ? Comment structurer une analyse pour un opérationnel ? C'est précisément ce fossé que ce livre vient combler. Fruit de plusieurs années d'expérience et de notes méthodiques, cet ouvrage est le " Guide du juriste " qu'Elvire Bochaton a elle-même conçu pour surmonter ses premiers défis en entreprise. Plus qu'un manuel, c'est un véritable compagnon de route. Il vous livre des clés concrètes pour passer de la théorie à la pratique, pour prendre confiance en vous, organiser votre travail et trouver votre place stratégique au sein de l'entreprise. Que vous soyez encore étudiant, jeune diplômé ou juriste en poste, ce livre vous accompagne pas à pas. Apprenez à transformer votre expertise théorique en une force opérationnelle.

Par Elvire Bochaton
Chez Gualino Editeur

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Auteur

Elvire Bochaton

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Droit des affaires

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En route pour mon 1er job de juriste d'entreprise

Elvire Bochaton

Paru le 21/04/2026

367 pages

Gualino Editeur

25,00 €

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