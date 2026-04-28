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#Polar

L'autre moi

Franck Thilliez

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Ici, le cauchemar commence. Longepin. Un endroit niché au coeur de la forêt de la Grande Chartreuse. Un site sur lequel militaires et civils travaillent à des projets classés secret-défense. Un cadre de vie d'exception, mais ultra-surveillé et régi par des règles étranges. Sibylle vient d'arriver avec son compagnon, Erwann. Docteur en neurosciences, celui-ci a vu la possibilité d'intégrer cette communauté comme la chance de sa carrière. Comme un espoir, aussi, que là-bas des confrères parviennent à aider celle qu'il aime. Car Sibylle, depuis l'accident qui a coûté la vie à son enfant et lui a valu une douloureuse reconstruction du visage, n'est plus la même. Elle souffre d'une amnésie post-traumatique et est sujette à des cauchemars aussi intenses que troublants, au point de ne plus toujours savoir distinguer le rêve de la réalité...

Par Franck Thilliez
Chez Fleuve Noir

|

Auteur

Franck Thilliez

Editeur

Fleuve Noir

Genre

Thrillers

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L'autre moi

Franck Thilliez

Paru le 28/04/2026

456 pages

Fleuve Noir

22,95 €

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