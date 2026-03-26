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Dernier recours

William Molinié

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Le 27 juin 2023 à Nanterre, Nahel, adolescent de 17 ans, perd la vie après avoir refusé d'obtempérer lors d'un contrôle de police. En quelques heures, l'affaire embrase le pays et fracture le débat public. Elle marque aussi le point de non-retour entre Emmanuel Macron et les forces de l'ordre, désamour qui avait commencé cinq ans plus tôt avec l'affaire Benalla. Les émeutes qui s'ensuivent révèlent une France à vif. Très vite, le récit médiatique s'emballe et met en lumière plusieurs crises profondes qui traversent la société française, celle du rapport à l'autorité, du rôle des forces de l'ordre ou encore de la responsabilité de la parole politique. William Molinié, journaliste d'investigation reconstitue, heure par heure, le fil des événements. Mensonges, contre-vérités, allégations, ce livre s'appuie sur une enquête documentée, issue notamment des témoignages de sources proches de ce dossier et des réactions politiques qui ont ponctué l'affaire.

Par William Molinié
Chez Mareuil éditions

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Auteur

William Molinié

Editeur

Mareuil éditions

Genre

Faits de société

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Dernier recours

William Molinié

Paru le 26/03/2026

229 pages

Mareuil éditions

21,00 €

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Scannez le code barre 9782372544634
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