Conscience Capital(e)

Quel regard porter sur l'impact du capitalisme ? Il imprime sa marque sur chacune de nos existences, sur l'environnement, et jusque dans toutes les formes de vie, animales et végétales. Depuis des siècles, ce système économique orchestre guerres et exploitations, organise l'esclavage, sacrifie les populations les plus vulnérables, détruit la nature et condamne les êtres à l'aliénation. La liste des méfaits perpétués au nom de la loi marchande et de la quête du profit, qui dictent les grandes orientations politiques, semble interminable. Ce livre invite à interroger la réalité de notre liberté : jusqu'où pouvons-nous façonner nos vies selon nos propres aspirations ? Jusqu'à quel point sommes-nous soumis à l'emprise du capitalisme dans ses dimensions sociale, financière, psychique et spirituelle ? Quelles névroses, quelles angoisses traversent notre monde ? Pourquoi la perte de sens et la dépression deviennent-elles si universelles ? Reprendre la responsabilité de notre existence, travailler à un monde où la dignité du vivant retrouve droit de cité, suppose le courage de briser ces chaînes – encore faut-il savoir les reconnaître. Cet essai propose un premier pas sur le chemin d'une liberté intérieure retrouvée.