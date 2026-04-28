Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Rudiments de mathématiques en traitement du signal

Julian Tugaut

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre est le fruit d'une douzaine d'années à assurer des travaux dirigés dans les modules de traitement du signal. Il en présente les rudiments mathématiques que tout ingénieur se doit d'avoir acquis dans sa formation. Il s'adresse donc naturellement à tout étudiant en école d'ingénieurs (filière initiale ou alternance) quel qu'il soit : issu de prépa MPI, MP, PSI, PC, PT, TSI ou formé à l'IUT. Les étudiants en licence peuvent également y voir une source reprenant la théorie du signal depuis le début. La présentation des nombreuses démonstrations détaillées qu'il contient est aussi accessible que possible. Le livre couvre toutes les bases mathématiques de la théorie du signal depuis le début avec la théorie des distributions jusqu'aux signaux aléatoires en passant par l'étude des systèmes linéaires et invariants dans le temps et bien évidemment l'ouvrage couvre la théorie de Fourier (séries et transformée) en plus de la convolution. Le livre repart des bases mathématiques mais demande au lecteur un niveau de Terminale solide ainsi que la maîtrise de la trigonométrie et des nombres complexes, quelques rudiments en algèbre linéaire et en probabilités (pour le septième chapitre). Bien sûr, l'intégration est un prérequis et la décomposition en éléments simples est un plus.

Par Julian Tugaut
Chez Ellipses

|

Auteur

Julian Tugaut

Editeur

Ellipses

Genre

Mathématiques (notions fondame

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rudiments de mathématiques en traitement du signal par Julian Tugaut

Commenter ce livre

 

Rudiments de mathématiques en traitement du signal

Julian Tugaut

Paru le 28/04/2026

288 pages

Ellipses

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340113732
9782340113732
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.