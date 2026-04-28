Rudiments de mathématiques en traitement du signal

Ce livre est le fruit d'une douzaine d'années à assurer des travaux dirigés dans les modules de traitement du signal. Il en présente les rudiments mathématiques que tout ingénieur se doit d'avoir acquis dans sa formation. Il s'adresse donc naturellement à tout étudiant en école d'ingénieurs (filière initiale ou alternance) quel qu'il soit : issu de prépa MPI, MP, PSI, PC, PT, TSI ou formé à l'IUT. Les étudiants en licence peuvent également y voir une source reprenant la théorie du signal depuis le début. La présentation des nombreuses démonstrations détaillées qu'il contient est aussi accessible que possible. Le livre couvre toutes les bases mathématiques de la théorie du signal depuis le début avec la théorie des distributions jusqu'aux signaux aléatoires en passant par l'étude des systèmes linéaires et invariants dans le temps et bien évidemment l'ouvrage couvre la théorie de Fourier (séries et transformée) en plus de la convolution. Le livre repart des bases mathématiques mais demande au lecteur un niveau de Terminale solide ainsi que la maîtrise de la trigonométrie et des nombres complexes, quelques rudiments en algèbre linéaire et en probabilités (pour le septième chapitre). Bien sûr, l'intégration est un prérequis et la décomposition en éléments simples est un plus.