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Cours de physique pour débuter ses études en santé

Denis Mariano-Goulart

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Spécialement conçu pour des étudiants exigeants de première année d'un cursus en santé, cet ouvrage propose une exploration progressive et raisonnée de deux grands domaines de la physique contemporaine que sont la physique atomique et la thermodynamique. Le premier fonde la biochimie, les techniques d'imagerie médicale, de radiothérapie, et les outils mis en jeu en laboratoire d'analyse médicale. Le second constitue un préalable à l'étude des équilibres qui assurent l'homéostasie du milieu intérieur humain. Associés, ces deux domaines permettent enfin d'aborder la biophysique des organes des sens et plus généralement une grande partie de la physiologie, cette science du fonctionnement normal d'un organisme. L'auteur s'appuie sur des outils mathématiques limités à ceux enseignés en lycée pour inviter d'abord le lecteur à reconstruire pas à pas les idées qui ont amené à une modélisation duale (onde-corpuscule) de la structure d'un atome, de son noyau, et de la nature d'une onde électromagnétique. Au fil du texte, il en profite pour ouvrir le propos sur certains aspects concrets directement utiles aux soignants : audition et vision humaine, résolution d'un appareil d'imagerie, intérêts et dangers des rayonnements ionisants en médecine... Dans la seconde partie de l'ouvrage, le lecteur est accompagné dans une découverte des grands principes de la thermodynamique, ce qui permet d'établir comment certains équilibres de part et d'autre des membranes cellulaires assurent la survie et le fonctionnement d'un organisme biologique. Professeur de biophysique et de médecine nucléaire, Denis Marino-Goulart enseigne la physique et la biophysique en faculté de médecine à l'université de Montpellier depuis plus de 35 ans. Il y a par ailleurs assuré pendant 13 ans la fonction de responsable pédagogique et de président du jury du concours d'entrée en deuxième année de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique.

Par Denis Mariano-Goulart
Chez Ellipses

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Auteur

Denis Mariano-Goulart

Editeur

Ellipses

Genre

Biophysique

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Cours de physique pour débuter ses études en santé

Denis Mariano-Goulart

Paru le 28/04/2026

282 pages

Ellipses

26,00 €

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