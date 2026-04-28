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Dimensionnement des structures en béton armé

Jean-François Nys

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A l'heure où la majeure partie des études de structures en béton armé est réalisée à l'aide de logiciels performants, il est de temps en temps intéressant de revenir aux fondements du fonctionnement de ce matériau composite, et de se remémorer les règles et les formules qui régissent son dimensionnement. Cela est utile et nécessaire pour valider ponctuellement les résultats fournis par les programmes informatiques en étant capable de comparer ceux-ci à ceux obtenus par un petit calcul manuel de contrôle. Les étudiants des Universités ou des Ecoles Supérieures trouveront ainsi dans ce travail de compilation, non seulement l'explication des principes de base élémentaires nécessaires à la compréhension du béton armé, mais également leur application aux calculs des différents éléments de structure, notamment par l'explication et le développement des formules à appliquer. Ils trouveront également les formules adaptées à utiliser dans de nombreuses situations différentes, ce qui est tout autant intéressant pour les ingénieurs diplômés et les professionnels.

Par Jean-François Nys
Chez Ellipses

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Auteur

Jean-François Nys

Editeur

Ellipses

Genre

Béton armé

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Dimensionnement des structures en béton armé

Jean-François Nys

Paru le 28/04/2026

494 pages

Ellipses

59,00 €

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