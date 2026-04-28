Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Hell's Snakes

Audrey Kakymi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Electron libre. Sans attaches. Sans promesses. Jusqu'à elle. Je l'ai cherchée longtemps... jusqu'à ce qu'un club allié nous demande de l'aide. Aimer Adriana, c'est accepter le danger, les secrets et une guerre qui couve dans l'ombre. Entre loyautés de clubs, passé douloureux et menaces imminentes, elle refuse désormais de fuir. Moi, je suis prêt à tout pour la protéger, quitte à mettre le feu à ce que j'ai juré de défendre. Je l'aimais depuis toujours, en silence. Je savais qu'il ne me serait donné qu'une seule nuit... une seule pour l'aimer vraiment. Mais cette nuit a suffi à tout changer. Dans le monde des bikers, l'amour frappe fort. Il brûle... et laisse des cicatrices qu'aucun fer ne peut effacer. Parce que quand l'amour est plus fort que la peur, il ne reste plus qu'une seule chose à faire : se battre.

Par Audrey Kakymi
Chez Editions Sharon Kena

|

Auteur

Audrey Kakymi

Editeur

Editions Sharon Kena

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hell's Snakes par Audrey Kakymi

Commenter ce livre

 

Hell's Snakes

Audrey Kakymi

Paru le 28/04/2026

246 pages

Editions Sharon Kena

17,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782819113614
9782819113614
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.