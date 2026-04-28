Hell's Snakes

Electron libre. Sans attaches. Sans promesses. Jusqu'à elle. Je l'ai cherchée longtemps... jusqu'à ce qu'un club allié nous demande de l'aide. Aimer Adriana, c'est accepter le danger, les secrets et une guerre qui couve dans l'ombre. Entre loyautés de clubs, passé douloureux et menaces imminentes, elle refuse désormais de fuir. Moi, je suis prêt à tout pour la protéger, quitte à mettre le feu à ce que j'ai juré de défendre. Je l'aimais depuis toujours, en silence. Je savais qu'il ne me serait donné qu'une seule nuit... une seule pour l'aimer vraiment. Mais cette nuit a suffi à tout changer. Dans le monde des bikers, l'amour frappe fort. Il brûle... et laisse des cicatrices qu'aucun fer ne peut effacer. Parce que quand l'amour est plus fort que la peur, il ne reste plus qu'une seule chose à faire : se battre.