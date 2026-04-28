Méthode d'apprentissage du latin

Du latin pas à pas ... et d'un pas assuré ! Cet ouvrage guide l'apprenant à la découverte de la langue de Cicéron et de ses grands principes. Fondée sur votre sens de l'observation et parsemée de conseils, cette méthode vous conduit à découvrir le fonctionnement de la langue latine et à être capable de comprendre un texte latin avant même de le traduire. L'ouvrage parcourt ainsi l'essentiel de la morphologie et de la syntaxe tout en proposant de nombreux exercices de difficulté croissante, ainsi que des entraînements à la version, puis très vite à la traduction de textes authentiques. Une attention particulière est accordée à l'explication (explicare, dérouler) des notions importantes à maîtriser que ce soit via l'étymologie ou le " coin des curieux ". En espérant que ce guide vous aide à avancer sereinement sur les chemins qui mènent ad linguam latinam. Me sequimini ! Suivez-moi !