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#Roman francophone

Sur la route de l'imprévu

Eden Woodland

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Et si un voyage pouvait réparer les coeurs ? Nolan et Axel étaient inséparables. Jusqu'à ce que Nolan parte faire le tour du monde, laissant derrière lui leur amitié tissée de silences et de promesses non dites. Lorsqu'il apprend qu'un drame a frappé l'université parisienne où Axel étudie, Nolan prend un billet pour Paris et doit se confronter à l'inimaginable : Axel n'est plus. Dévasté, il peut néanmoins compter sur le soutien de Devon, le frère aîné d'Axel. Un homme hanté par ses propres blessures et marqué par un passé qu'il cache derrière une carapace de silence. Pour fuir l'étouffement du deuil, les deux hommes décident d'entreprendre un voyage jusqu'en Espagne. Kilomètre après kilomètre, au fil des paysages et des confidences, quelque chose se tisse entre eux. Une faille commune, une tendresse imprévue. Mais l'ombre d'Axel plane encore, rendant chaque pas vers l'avenir incertain. Et si derrière la sombre douleur pouvait malgré tout éclore quelques rayons de lumière et d'espoir ? Et qui sait, peut-être même l'amour... #Deuil #SecondeChance #RoadTrip

Par Eden Woodland
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Eden Woodland

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance sexy

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Sur la route de l'imprévu

Eden Woodland

Paru le 27/04/2026

228 pages

MXM Bookmark

17,00 €

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