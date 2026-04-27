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#Roman francophone

Sortir avec son boss

Nicole Snow

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Mon nouveau patron est un ours mal léché. Et il se peut que je l'aie déjà embrassé. Tout commence par un stupide malentendu. Je me réveille dans ma chambre d'hôtel alors qu'un géant utilise ma douche. Après avoir évité un drame de justesse, Brock Winthrope, qui prétend être le directeur de l'établissement, promet de réparer cette erreur de réservation, et notre "rendez-vous" de réconciliation se transforme vite en baisers inoubliables sous les étoiles. Quelques mois plus tard, le destin frappe à nouveau. Je décroche enfin le poste que je convoitais et découvre que mon nouveau patron milliardaire n'est autre que Brock. Entre regards assassins et tension suffocante, je me jure de garder des distances professionnelles. Mais résister à cette attirance qui n'a pas faibli s'avère plus difficile que prévu. D'autant que Monsieur le Grincheux semble bien décidé à transformer notre guerre froide en incendie. #OfficeRomance #HateToLove #Milliardaire

Par Nicole Snow
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Nicole Snow

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance sexy

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Sortir avec son boss

Nicole Snow

Paru le 27/04/2026

600 pages

MXM Bookmark

25,00 €

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Scannez le code barre 9791038143685
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