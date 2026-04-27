Sortir avec son boss

Mon nouveau patron est un ours mal léché. Et il se peut que je l'aie déjà embrassé. Tout commence par un stupide malentendu. Je me réveille dans ma chambre d'hôtel alors qu'un géant utilise ma douche. Après avoir évité un drame de justesse, Brock Winthrope, qui prétend être le directeur de l'établissement, promet de réparer cette erreur de réservation, et notre "rendez-vous" de réconciliation se transforme vite en baisers inoubliables sous les étoiles. Quelques mois plus tard, le destin frappe à nouveau. Je décroche enfin le poste que je convoitais et découvre que mon nouveau patron milliardaire n'est autre que Brock. Entre regards assassins et tension suffocante, je me jure de garder des distances professionnelles. Mais résister à cette attirance qui n'a pas faibli s'avère plus difficile que prévu. D'autant que Monsieur le Grincheux semble bien décidé à transformer notre guerre froide en incendie. #OfficeRomance #HateToLove #Milliardaire