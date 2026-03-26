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#Roman francophone

Quand la nuit s’attarde

Sevgi Türker-Terlemez

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Dans un univers où la douleur revêt les couleurs du silence, un dramaturge se retrouve seul face à ses souvenirs déchirants et à un monde qui lui tourne le dos. La perte de sa femme le plonge dans une quête désespérée de sens, l'amenant à fuir le refuge des maisons de retraite, symbole d'une existence résignée et oubliée. Au coeur de ce huis clos psychologique, il engage un dialogue profond avec son être intérieur. Chaque page écrite devient une lutte contre le vide abyssal, une tentative pour reconstruire une identité fragmentée. Des échos de passions passées résonnent dans son esprit, tandis que l'art, bien qu'il soit son ultime refuge, lui révèle aussi les illusions qui l'habitent. A mesure qu'il explore son héritage émotionnel, il dresse un parallèle entre l'amour évanoui et l'espoir d'une nouvelle romance. Sa plume, trempée d'angoisse et de nostalgie, devient le fil d'Ariane d'un voyage introspectif où il confronte ses regrets, redécouvre sa créativité et s'interroge sur la nature même de l'existence. Ce récit poignant, oscillant entre ombre et lumière, interroge la fragilité de la vie, la profondeur des relations humaines et le pouvoir cathartique de l'écriture. Entre la mémoire d'un amour perdu et la promesse d'un renouveau, il nous rappelle que vivre, aimer et créer sont des actes de résistance face à l'oubli. Un hommage vibrant à la résilience de l'esprit humain et un appel à embrasser pleinement notre humanité.

Par Sevgi Türker-Terlemez
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Sevgi Türker-Terlemez

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

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Quand la nuit s’attarde

Sevgi Türker-Terlemez

Paru le 26/03/2026

160 pages

Editions L'Harmattan

17,00 €

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Scannez le code barre 9782336605227
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