Dear Heart, I Hate You

Derrière sa cruauté se cache une vérité bien plus sombre. Un été tranquille à garder une villa de luxe ? J'aurais dû me douter que c'était trop beau pour être vrai. Finn Richards, le fils de mon employeur, star du basket aux allures de prince déchu, a décidé de transformer mes vacances en enfer. Humiliations, blagues cruelles, regards assassins, tout est bon pour me pousser à bout et me forcer à abandonner le job dont j'ai désespérément besoin pour payer mes études. Pour chaque coup bas, je lui rends la monnaie de sa pièce, et notre guerre empire de jour en jour. Jusqu'au soir où je le surprends à la fenêtre du bureau, immobile, en train de contempler le vide. Derrière ses apparences de prince sans coeur se cachent les séquelles d'un drame qui l'a brisé quand il était enfant. Plus je me rapproche de lui, plus je brûle de percer ses mystères. Mais creuser le passé de Finn pourrait me coûter bien plus que ma raison. #ProximitéForcée #BadBoy #HateToLove