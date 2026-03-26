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Infortunes de mulâtres

Barbara T. Cooper, Roger Little

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Ce volume regroupe quatre oeuvres du XIXe siècle mettant en scène des personnages qualifiés de "mulâtres" , terme racialiste et dépréciateur courant à l'époque. Si chaque auteur - Edouard Corbière, "S". , Victor Charlier et Pauline Drouard - porte un éclairage particulier sur la condition des métis dans les colonies et sur la complexité des enjeux identitaires, sociaux et juridiques dans son récit, aucun de ces textes ne se dénoue heureusement. En filigrane, ces histoires invitent à réfléchir sur les classifications et hiérarchies racialistes, les mécanismes de domination, les contradictions internes des sociétés d'outre-mer et métropolitaines et la lente évolution des mentalités face à l'altérité. "Pour un Européen qui n'est jamais allé dans un pays où il y a des esclaves, il est difficile de se faire une idée du mépris que les blancs ressentent, non seulement pour les noirs, mais encore pour tous ceux qui en descendent". César le mulâtre

Par Barbara T. Cooper, Roger Little
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Barbara T. Cooper, Roger Little

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Critique

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Infortunes de mulâtres

Barbara T. Cooper, Roger Little

Paru le 26/03/2026

156 pages

Editions L'Harmattan

17,00 €

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Scannez le code barre 9782336604831
9782336604831
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