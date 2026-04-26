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#Roman francophone

Sous le voile de Lana

Lem Havesson

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Dire non à sa soeur jumelle, Vivien Balmont ne sait pas faire. Depuis toujours, leur ressemblance troublante et leur allure androgyne leur ont permis d'échanger leurs rôles sans conséquence. Un jeu d'enfance, innocent... jusqu'au jour où Lana refuse d'affronter le mariage arrangé que leur père, autoritaire et colérique, exige d'elle. Alors, Vivien prend sa place. Face à lui se dresse Darius Vaughn : un homme de pouvoir, redouté dans le monde des affaires, mais dont le regard cache une profondeur inattendue. Pour Vivien, timide et effacé, cette rencontre est une révélation. Darius incarne tout ce qu'il n'a jamais osé désirer. Tout ce qui lui est interdit. Quand Lana accepte finalement d'épouser Darius, Vivien se retire, le coeur en miettes. Mais le jour du mariage, tout bascule. Lana disparaît... et Darius propose à Vivien de la remplacer. Pris au piège d'un mensonge devenu trop grand, Vivien accepte. Sans savoir que, derrière les faux-semblants, les silences et les regards brûlants, se cachent des vérités capables de tout faire voler en éclats.

Par Lem Havesson
Chez Spark Publishing

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Auteur

Lem Havesson

Editeur

Spark Publishing

Genre

Romance sexy

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Sous le voile de Lana

Lem Havesson

Paru le 26/04/2026

432 pages

Spark Publishing

18,90 €

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Scannez le code barre 9791098119248
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