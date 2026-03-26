Serigne El Hadji Madior Cissé - Itinéraire d'un soufi accompli est une oeuvre de référence consacrée à la vie, l'héritage spirituel et l'enseignement de Serigne El Hadji Madior Cissé. A travers une écriture soignée, l'auteur retrace la lignée du maître, sa formation coranique, son itinéraire intellectuel et son rapport exemplaire à la tarbiyyâh tijâne. La richesse des sources mobilisées - archives familiales et témoignages de première main - donne une profondeur rare au récit, tout en permettant au lecteur d'appréhender l'homme, le saint et le guide. Au-delà de la biographie, l'auteur met en lumière la continuité de la transmission spirituelle entre Madior Goumbo Cissé, Ahmadou Cissé Lala et Serigne El Hadji Madior Cissé. Il propose surtout une immersion vivante dans la tradition soufie sénégalaise : droiture, piété, humilité et attachement au dhikr. Anecdotes édifiantes, expériences spirituelles et relations avec des figures marquantes, dont Serigne Babacar Sy, renforcent la dimension mémorielle de l'oeuvre. L'ouvrage rappelle enfin la portée sociale d'une spiritualité tournée vers la bienfaisance et l'élévation des consciences, dans l'histoire religieuse de Saint-Louis. Clair, bien structuré et inspirant, ce livre constitue un précieux viatique pour les jeunes générations et un hommage vibrant à une figure exceptionnelle de la Tijâniyya.