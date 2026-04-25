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#Roman francophone

35 poèmes

Cristovam Pavia

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Cristovam Pavia nous a laissé un livre, 35 poemas (...), ce livre fait entendre une voix infiniment émouvante, où se côtoient sans cesse les beautés du monde, le souvenir lumineux de l'enfance perdue, et une souffrance, un mal de vivre qui n'ont pu trouver d'apaisement que dans la mort. Cet éloge est de la poétesse suisse Anne Perrier qui entretint avec le jeune poète de Lisbonne une amitié épistolaire d'une très rare qualité d'âme à laquelle seule la mort du poète mettra fin. Nous devons aujourd'hui cette première traduction intégrale de l'unique livre publié de Cristovam Pavia à Michel Dias qui a su dire en français la voix mélancolique du jeune poète.

Par Cristovam Pavia
Chez Editions l'herbe qui tremble

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Auteur

Cristovam Pavia

Editeur

Editions l'herbe qui tremble

Genre

Poésie

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35 poèmes

Cristovam Pavia trad. Michel Dias

Paru le 25/04/2026

118 pages

Editions l'herbe qui tremble

16,00 €

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