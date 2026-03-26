Modou revient là où tout a commencé, convaincu d'avoir survécu au pire. Mais le village qu'il retrouve est chargé de silences, de mensonges et de blessures jamais refermées. La mort d'une mère, les trahisons familiales, les illusions brisées de l'exil et les épreuves de l'armée font vaciller ses certitudes et son identité. Pris dans l'étau de révélations douloureuses, Modou doit affronter une vérité qui ébranle ses origines et bouleverse son avenir. Entre colère, foi et renoncement, il découvre que rester debout n'est pas une posture, mais un combat intérieur où le pardon coûte parfois plus cher que la vengeance. Roman de résilience et de lucidité, Debout malgré tout explore les fractures familiales, le poids des traditions, la honte sociale et la force morale de ceux qui refusent de se laisser briser. Un récit intense et profondément humain, où la dignité devient l'ultime acte de résistance.