Sous le règne de Louis XIV, les Barbaresques capturent et réduisent en esclavage des chrétiens. Les membres de deux familles sont ainsi enlevés en Provence, celle d'un noble ayant ses entrées à la cour et celle plus modeste d'un paysan. Leurs destins seront différents, déterminés par le statut et la personnalité de ceux qui les ont achetés et par les rapports diplomatiques tumultueux et belliqueux du pouvoir royal de Louis XIV avec la régence turque d'Alger. Dans ce contexte, l'accent est mis sur un double rachat, celui matériel des esclaves, en particulier par l'ordre religieux de La Merci, et la volonté par un personnage de racheter spirituellement la faute de son père, qui a réduit en esclavage sa mère. Ce roman est aussi l'occasion d'aborder la vie politique et intellectuelle de la cour de Louis XIV et de découvrir entre autres l'influence des jansénistes, de Bossuet et de Racine.