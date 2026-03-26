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Les Hauts Héritiers

Jérémy Fleury

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Quand un assassin tente de tuer Orel dans une ruelle de la cité d'Aléa, le jeune militaire comprend que rejoindre la prestigieuse Garde de Lys ne sera pas de tout repos. Cette unité d'élite, composée de cinquante soldats, dont son meilleur ami Lothar, l'entraîne dans un monde de violence et de secrets. Dans le Royaume de Lys, l'ordre social vacille. Tandis que les inégalités s'aggravent, les élites défendent leurs privilèges et les classes populaires nourrissent des ambitions de renversement. La capitale devient un foyer de tensions permanentes. Dans l'ombre, le Cercle Rouge oeuvre pour reprendre le pouvoir. Son chef, Faucon, s'est juré de révéler le plus grand secret du royaume : découvrir qui se cache derrière les Hauts Héritiers, figures intouchables régnant sur Aléa depuis plus de trois mille ans. Dans ce roman médiéval réaliste, aucune vérité n'est imposée. La frontière entre le bien et le mal dépend uniquement du regard de celui qui observe.

Par Jérémy Fleury
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Jérémy Fleury

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Fantasy

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Les Hauts Héritiers

Jérémy Fleury

Paru le 26/03/2026

300 pages

Editions L'Harmattan

24,50 €

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Scannez le code barre 9782336597393
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