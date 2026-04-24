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#Roman francophone

Le danseur oriental

Metin Arditi

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Le Danseur oriental brosse le tableau envoûtant d'une Constantinople décadente. Constantinople, fin de l'Empire ottoman. Gülgül, jeune lutteur au palais du sultan, est le fils caché d'un grand calligraphe. Né d'un père juif converti à l'Islam et d'une mère chrétienne d'Arménie, il incarne le cosmopolitisme de l'empire finissant. Devenu champion national de lutte, héros de la jeune nation, il s'attire l'admiration du nouveau maître du pays. Quelques années plus tard, il déjoue un complot visant Kemal Atatürk, et se lie d'amour avec Bella, une bourgeoise plus âgée que lui. Entre art délicat de la calligraphie, nationalisme sportif et conspiration politique, Le Danseur oriental brosse le tableau envoûtant d'une Constantinople décadente. "Un roman d'aventures, entre thriller historique, jeu d'énigmes et ballet oriental". LE POINT Ecrivain francophone d'origine turque, METIN ARDITI est l'auteur de nombreux essais et romans parmi lesquels Le Turquetto, prix Jean-Giono 2015, L'Enfant qui mesurait le monde, prix Méditerranée 2017, L'Homme qui peignait les âmes et Tu seras mon père, prix Machiavel 2022.

Par Metin Arditi
Chez Points

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Auteur

Metin Arditi

Editeur

Points

Genre

Littérature française

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Le danseur oriental

Metin Arditi

Paru le 24/04/2026

288 pages

Points

8,95 €

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Scannez le code barre 9791041426942
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