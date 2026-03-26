Enseigner autrement dans les grands groupes

Cet ouvrage explore la problématique de l'enseignement dans les classes surchargées ou grands groupes, phénomène devenu très fréquent dans les systèmes éducatifs, particulièrement en Afrique. Assane Diakhaté y propose une réflexion innovante articulée autour de la pédagogie de projet, présentée comme une réponse pertinente à la massification scolaire et à la recherche de qualité éducative. S'appuyant sur les fondements théoriques de Freinet, Dewey, Piaget, Vygotsky, Freire et Meirieu, l'auteur montre que le grand groupe peut devenir un espace d'apprentissage collaboratif, où la contrainte du nombre se transforme en ressource éducative. A travers une expérimentation menée à l'école Unité 26 de Dakar, il illustre comment la mise en oeuvre de projets collectifs (reboisement, assainissement, production de journaux, etc.) favorise l'autonomie, la coopération et la socialisation des élèves. L'approche replace l'élève au centre du processus d'apprentissage, valorisant la diversité et l'entraide. Diakhaté en conclut que la pédagogie de projet, loin d'être une simple adaptation méthodologique, constitue une véritable philosophie éducative et citoyenne, capable de concilier massification et qualité, et de former des apprenants responsables, créatifs et acteurs de transformation sociale.