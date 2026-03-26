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#Roman francophone

Fragments d’intimité, éclats de mémoires

Jocelyne Allain

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Pour tendre vers notre liberté d'être, il faut connaître les rouages au sein desquels nos ancêtres se sont débattus. Souvent dans le silence du verbe, les tabous, les secrets. La petite histoire, la leur, est à replacer dans la grande, la nôtre. Le parcours âpre des paysans, des ouvriers, des soldats est ici donné à voir. Leurs amours, fidèles ou non, traduisent leurs contextes, et les nôtres qui en sont teintés. Les territoires investis, habités de rien, comme sur l'île Belle, font trace. La dignité des femmes se communique fièrement, sans mot dire. La souffrance des hommes, emprisonnée dans des chaînes de verre, se boit. Quand l'avenir se construit autrement, il laisse place aux conflits de loyauté, complexifiant le parcours social de ce combattant du présent, passeur de frontières. De mémoires. Ce livre a donné la parole aux objets pour que s'entrelacent les mémoires endormies dans des éclats de vies.

Par Jocelyne Allain
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Jocelyne Allain

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

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Fragments d’intimité, éclats de mémoires

Jocelyne Allain

Paru le 26/03/2026

274 pages

Editions L'Harmattan

28,00 €

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Scannez le code barre 9782336569871
9782336569871
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