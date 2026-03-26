Fragments d’intimité, éclats de mémoires

Pour tendre vers notre liberté d'être, il faut connaître les rouages au sein desquels nos ancêtres se sont débattus. Souvent dans le silence du verbe, les tabous, les secrets. La petite histoire, la leur, est à replacer dans la grande, la nôtre. Le parcours âpre des paysans, des ouvriers, des soldats est ici donné à voir. Leurs amours, fidèles ou non, traduisent leurs contextes, et les nôtres qui en sont teintés. Les territoires investis, habités de rien, comme sur l'île Belle, font trace. La dignité des femmes se communique fièrement, sans mot dire. La souffrance des hommes, emprisonnée dans des chaînes de verre, se boit. Quand l'avenir se construit autrement, il laisse place aux conflits de loyauté, complexifiant le parcours social de ce combattant du présent, passeur de frontières. De mémoires. Ce livre a donné la parole aux objets pour que s'entrelacent les mémoires endormies dans des éclats de vies.