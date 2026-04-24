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Ma famille et autres suspects

Kate Emery

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Résoudre un crime, c'est bien plus facile dans les livres ! En passant ses vacances dans la ferme familiale, Ruth, 14 ans, s'attendait bien à quelques disputes, mais certainement pas à un meurtre . La victime ? Sa grand-mère par alliance. L'arme du crime ? Une machine à écrire. Ruth est persuadée d'avoir lu assez de romans policiers pour pouvoir résoudre cette sombre histoire. En plus, c'est pratique : tous les suspects sont sous le même toit. Avec l'aide de Dylan, son (presque) cousin dans le rôle du fidèle (mais insupportable) Watson, Ruth joue les Sherlock et déterre de vilains secrets de famille. Au risque d'attirer l'attention du coupable...

Par Kate Emery
Chez Seuil jeunesse

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Auteur

Kate Emery

Editeur

Seuil jeunesse

Genre

Suspense

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Ma famille et autres suspects

Kate Emery trad. Marion Gabillard

Paru le 24/04/2026

352 pages

Seuil jeunesse

18,90 €

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