Ma famille et autres suspects

Résoudre un crime, c'est bien plus facile dans les livres ! En passant ses vacances dans la ferme familiale, Ruth, 14 ans, s'attendait bien à quelques disputes, mais certainement pas à un meurtre . La victime ? Sa grand-mère par alliance. L'arme du crime ? Une machine à écrire. Ruth est persuadée d'avoir lu assez de romans policiers pour pouvoir résoudre cette sombre histoire. En plus, c'est pratique : tous les suspects sont sous le même toit. Avec l'aide de Dylan, son (presque) cousin dans le rôle du fidèle (mais insupportable) Watson, Ruth joue les Sherlock et déterre de vilains secrets de famille. Au risque d'attirer l'attention du coupable...