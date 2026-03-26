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La psychanalyse passant le féminin

Jean-Michel Louka

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"Taisez-vous et écoutez-moi, docteur Freud ! ", lance Emmy von N. dans Etudes sur l'hystérie (1895). Et Freud, habituellement si bavard, s'exécute : il se tait. Avec ce geste, quelque chose naît - la psychanalyse - et, avec elle, un déplacement du lieu du savoir. Ce n'est plus le médecin, détenteur supposé de la vérité, qui sait ; c'est le patient - en l'occurrence une femme, une hystérique. En acceptant d'être enseigné par celles dont la souffrance psychique était jusque-là restée inaudible, Freud ouvre la voie à la figure du psychanalyste et à une nouvelle écoute. Depuis lors, le féminin n'a cessé de traverser les divans de la psychanalyse.

Par Jean-Michel Louka
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Jean-Michel Louka

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Essais

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La psychanalyse passant le féminin

Jean-Michel Louka

Paru le 26/03/2026

200 pages

Editions L'Harmattan

22,00 €

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Scannez le code barre 9782336566443
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