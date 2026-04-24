Deux butés sinon rien !

Nouveau voyage pour Petit Poilu qui se retrouve cette fois catapulté dans un désert rouge, poussiéreux et sec comme un caillou ! C'est l'univers du cheval Colorado et de deux bébés cow-boys, aussi véritablement têtus qu'ils sont faux jumeaux ! Prénommés Tête de bois et Tête de mule, les deux comparses vont se montrer sympathiques et accueillants, désireux de jouer avec Petit Poilu " à leur sauce ". Mais comment jouer avec les deux têtes les plus butées de tout le Far West ? Petit Poilu devra faire preuve de ténacité, de ruse et d'intelligence pour dompter ces deux petits cow-boys si têtus... Mais avec un peu de souplesse, un soupçon de tendresse et un brin de délicatesse, la vie devrait faire le reste ! Un Petit Poilu qui plaira à tous les têtus, les butés, les bornés, les obstinés... et à tous ceux qui vivent avec !