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Deux butés sinon rien !

Céline Fraipont, Pierre Bailly

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Nouveau voyage pour Petit Poilu qui se retrouve cette fois catapulté dans un désert rouge, poussiéreux et sec comme un caillou ! C'est l'univers du cheval Colorado et de deux bébés cow-boys, aussi véritablement têtus qu'ils sont faux jumeaux ! Prénommés Tête de bois et Tête de mule, les deux comparses vont se montrer sympathiques et accueillants, désireux de jouer avec Petit Poilu " à leur sauce ". Mais comment jouer avec les deux têtes les plus butées de tout le Far West ? Petit Poilu devra faire preuve de ténacité, de ruse et d'intelligence pour dompter ces deux petits cow-boys si têtus... Mais avec un peu de souplesse, un soupçon de tendresse et un brin de délicatesse, la vie devrait faire le reste ! Un Petit Poilu qui plaira à tous les têtus, les butés, les bornés, les obstinés... et à tous ceux qui vivent avec !

Par Céline Fraipont, Pierre Bailly
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Céline Fraipont, Pierre Bailly

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Humour

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Deux butés sinon rien !

Céline Fraipont, Pierre Bailly

Paru le 24/04/2026

32 pages

Editions Dupuis

10,95 €

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Scannez le code barre 9782808514583
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