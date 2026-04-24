Enzo déteste les joueurs de foot. Ils sont prétentieux, sûrs d'eux et franchement insupportables. Sauf qu'il y a deux problèmes ? : tout le monde joue au foot dans son quartier mais surtout, Enzo adore ça, lui aussi ? ! Le jour où deux garçons de son école parviennent à l'amener sur un terrain, Enzo se retrouve au pire poste du monde : celui de gardien. Et là, contre toute attente, il s'avère doué, très doué, pour arrêter les buts. Cinq personnalités, un ballon et un tas d'embrouilles... le coup d'envoi peut être donné !