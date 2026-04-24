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#Bande dessinée jeunesse

Five !

Anaïs Sautier, Chiara Iacobelli

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Enzo déteste les joueurs de foot. Ils sont prétentieux, sûrs d'eux et franchement insupportables. Sauf qu'il y a deux problèmes ? : tout le monde joue au foot dans son quartier mais surtout, Enzo adore ça, lui aussi ? ! Le jour où deux garçons de son école parviennent à l'amener sur un terrain, Enzo se retrouve au pire poste du monde : celui de gardien. Et là, contre toute attente, il s'avère doué, très doué, pour arrêter les buts. Cinq personnalités, un ballon et un tas d'embrouilles... le coup d'envoi peut être donné !

Par Anaïs Sautier, Chiara Iacobelli
Chez Le Lombard

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Auteur

Anaïs Sautier, Chiara Iacobelli

Editeur

Le Lombard

Genre

BD jeunesse divers

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Five !

Anaïs Sautier, Chiara Iacobelli

Paru le 24/04/2026

72 pages

Le Lombard

13,95 €

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Scannez le code barre 9782808216661
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