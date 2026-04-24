The Moon on a Rainy Night Tome 5

Sa surdité n'empêchera pas Kanon de diriger la chorale ! Avec Saki au piano, elles répètent toutes les deux pour préparer leur prestation après les vacances d'été. Grâce à ça, Kanon, qui déteste l'été depuis qu'elle est devenue sourde, se surprend à commencer à apprécier ces journées ensoleillées. En parallèle, elle rencontre dans un endroit inattendu sa camarade de classe Tomita, qui la considérait comme une rivale, et tente de l'aider à résoudre ses problèmes. Quand des obstacles invisibles laissent place à des sentiments inestimables...