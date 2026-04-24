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The Moon on a Rainy Night Tome 5

Kuzushiro

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Sa surdité n'empêchera pas Kanon de diriger la chorale ! Avec Saki au piano, elles répètent toutes les deux pour préparer leur prestation après les vacances d'été. Grâce à ça, Kanon, qui déteste l'été depuis qu'elle est devenue sourde, se surprend à commencer à apprécier ces journées ensoleillées. En parallèle, elle rencontre dans un endroit inattendu sa camarade de classe Tomita, qui la considérait comme une rivale, et tente de l'aider à résoudre ses problèmes. Quand des obstacles invisibles laissent place à des sentiments inestimables...

Par Kuzushiro
Chez Meian Editions

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Auteur

Kuzushiro

Editeur

Meian Editions

Genre

Yuri/homosexualité féminine

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The Moon on a Rainy Night Tome 5

Kuzushiro

Paru le 24/04/2026

196 pages

Meian Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9782386585753
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