Star Wars - La revue N° 5

Cette revue dédiée à la franchise créée par George Lucas rend hommage à l'actrice Carrie Fisher, interprète iconique de la princesse Leia, et propose une exploration approfondie de l'univers Star Wars à travers différents angles : analyse de personnages, coulisses de la production, héritage culturel, mode, musique, gastronomie, art, témoignages de créateurs et fans, et impact sur la pop culture mondiale. Célébrant l'héritage de la saga culte et de ses figures majeures, cet ouvrage a pour ambition d'informer et d'inspirer ses lecteurs par des analyses de spécialistes, des interviews inédites et des dossiers thématiques richement illustrés.