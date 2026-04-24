Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Star Wars - La revue N° 5

Huginn & Muninn

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cette revue dédiée à la franchise créée par George Lucas rend hommage à l'actrice Carrie Fisher, interprète iconique de la princesse Leia, et propose une exploration approfondie de l'univers Star Wars à travers différents angles : analyse de personnages, coulisses de la production, héritage culturel, mode, musique, gastronomie, art, témoignages de créateurs et fans, et impact sur la pop culture mondiale. Célébrant l'héritage de la saga culte et de ses figures majeures, cet ouvrage a pour ambition d'informer et d'inspirer ses lecteurs par des analyses de spécialistes, des interviews inédites et des dossiers thématiques richement illustrés.

Par Huginn & Muninn
Chez Huginn & Muninn

|

Auteur

Huginn & Muninn

Editeur

Huginn & Muninn

Genre

Histoire du cinéma

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Star Wars - La revue N° 5 par Huginn & Muninn

Commenter ce livre

 

Star Wars - La revue N° 5

Huginn & Muninn

Paru le 24/04/2026

208 pages

Huginn & Muninn

25,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386401060
9782386401060
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.