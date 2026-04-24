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Out Tome 22

Tatsuya Iguchi, Makoto Mizuta

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Keigo Nagashima affronte Fûrin dans un duel à mort. Le sang jaillit, les os se brisent, la chair vole en éclats... Leur combat atteint une brutalité inouïe. Au moment de franchir la limite interdite, les jeunes délinquants subissent une transformation inédite. L'heure est venue d'en finir avec cette bataille féroce dépassant le stade de la délinquance. Mais ailleurs, Tatsuya attaque Atsushi Tanzawa par surprise, brisant sa promesse de rester en retrait et risquant la " peine de mort ". Quel est son but ? Jusqu'où ira cette guerre sans fin ? Une chose est sûre : le bain de sang est loin d'être terminé.

Par Tatsuya Iguchi, Makoto Mizuta
Chez Meian Editions

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Auteur

Tatsuya Iguchi, Makoto Mizuta

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

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Out Tome 22

Tatsuya Iguchi, Makoto Mizuta

Paru le 24/04/2026

196 pages

Meian Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9782385034474
9782385034474
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