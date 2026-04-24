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Vies de chien

Lilian Peschet

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Silas est un trinitiste qui a assisté impuissant à la mort de sa future femme (Céline volume 1). Perdu, il estime que la foi est responsable de son malheur et il se lance dans un projet funeste pour se venger : il fomente un attentat. Il compte utiliser des nanobots pour tuer les dignitaires trinitistes qui seront présents lors de la cérémonie donnée en l'honneur du futur arrondissement aérien. Pour ce faire, il va faire chanter 348, un ex-BCP en fuite. De leur côté, les BCPs vont rencontrer leur nouveau commandant, une personne bien moins sympathique que Léonin. Ce dernier va leur mettre des bâtons dans les roues. Son objectif est d'en finir avec le service actif. Il préfère recourir à des robots plutôt qu'à des détenus. Au final, pris en étaux entre un commandant qui se méfie d'eux et la secte dont ils découvrent le sombre dessein, Myala et ses troupes vont tenter d'empêcher l'attentat.

Par Lilian Peschet
Chez Les éditions du 38

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Auteur

Lilian Peschet

Editeur

Les éditions du 38

Genre

Science-fiction

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Vies de chien

Lilian Peschet

Paru le 24/04/2026

285 pages

Les éditions du 38

21,00 €

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