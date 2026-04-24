Le guide du chamanisme

Qu'est-ce que le chamanisme ? Qui peut chamaniser ? Quel est le rôle d'un chaman ? Que sont les trois mondes chamaniques ? Alliés du chaman, soins chamaniques, ancrage, purification et nettoyage énergétique avant un rituel, animaux totems... Plongez dans l'univers mystérieux et passionnant du chamanisme pour découvrir les subtilités de cette pratique ancestrale. Cet ouvrage n'est pas une initiation au chamanisme, mais un guide pratique et concret, comme un bâton sur lequel s'appuyer, pour avancer en toute autonomie dans le monde mystique et mystérieux du chamanisme.