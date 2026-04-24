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Le guide du chamanisme

Camille Nédélec

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Qu'est-ce que le chamanisme ? Qui peut chamaniser ? Quel est le rôle d'un chaman ? Que sont les trois mondes chamaniques ? Alliés du chaman, soins chamaniques, ancrage, purification et nettoyage énergétique avant un rituel, animaux totems... Plongez dans l'univers mystérieux et passionnant du chamanisme pour découvrir les subtilités de cette pratique ancestrale. Cet ouvrage n'est pas une initiation au chamanisme, mais un guide pratique et concret, comme un bâton sur lequel s'appuyer, pour avancer en toute autonomie dans le monde mystique et mystérieux du chamanisme.

Par Camille Nédélec
Chez Secret d'étoiles

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Auteur

Camille Nédélec

Editeur

Secret d'étoiles

Genre

Chamanisme

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Le guide du chamanisme

Camille Nédélec

Paru le 24/04/2026

143 pages

Secret d'étoiles

14,95 €

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Scannez le code barre 9782382403686
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