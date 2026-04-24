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Bungô Stray Dogs - Dazai, Chûya, 15 ans Tome 4

Shiwasu Hoshikawa, Kafka Asagiri

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- Chaque personnage redonne vie à des écrivains célèbres (Agatha Christie, Edgar Allan Poe) qui ont troqué leur plume contre des capacités surnaturelles ! - Un thriller d'action aux nombreuses références historiques ! - Un savant cocktail entre action, surnaturel et humour ! - Un trait époustouflant de beauté et des personnages au charisme fou ! Sept ans avant les événements principaux de Bungou Stray Dogs. Le jeune Osamu Dazai, alors membre de la Mafia Portuaire, est chargé par le chef Mori d'enquêter sur des rumeurs concernant la résurrection de l'ancien chef de la mafia. Au cours de son enquête, il rencontre Chuuya Nakahara, un manipulateur de gravité et leader d'un gang.

Par Shiwasu Hoshikawa, Kafka Asagiri
Chez Ototo

|

Auteur

Shiwasu Hoshikawa, Kafka Asagiri

Editeur

Ototo

Genre

Seinen/Homme

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Bungô Stray Dogs - Dazai, Chûya, 15 ans Tome 4

Shiwasu Hoshikawa, Kafka Asagiri trad. Nicolas Pujol

Paru le 24/04/2026

180 pages

Ototo

8,35 €

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