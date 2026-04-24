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Panique à la fête des fruits !

Camille Masson, Pablo Zweig

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Snif et Snak participent à la fête des fruits : chaque stand son fruit, chaque fruit son activité. Mais alors qu'ils s'apprêtent à montrer leur talent de sculpteur sur fruit, le pire arrive : on a volé un melon ! Tiens, tiens... ça sent l'enquête pour Snif et Snak ! Suis le célèbre Inspecteur Snif et son acolyte Snak dans leurs aventures... parfumées ! Comme tout bon inspecteur se doit d'avoir du flair, chaque odeur est un indice qui te permettra d'avancer dans l'enquête ! Ton premier livre d'enquête à odeurs !

Par Camille Masson, Pablo Zweig
Chez Fleurus

|

Auteur

Camille Masson, Pablo Zweig

Editeur

Fleurus

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Panique à la fête des fruits !

Camille Masson, Pablo Zweig

Paru le 24/04/2026

10 pages

Fleurus

11,95 €

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Scannez le code barre 9782215203179
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