Panique à la fête des fruits !

Snif et Snak participent à la fête des fruits : chaque stand son fruit, chaque fruit son activité. Mais alors qu'ils s'apprêtent à montrer leur talent de sculpteur sur fruit, le pire arrive : on a volé un melon ! Tiens, tiens... ça sent l'enquête pour Snif et Snak ! Suis le célèbre Inspecteur Snif et son acolyte Snak dans leurs aventures... parfumées ! Comme tout bon inspecteur se doit d'avoir du flair, chaque odeur est un indice qui te permettra d'avancer dans l'enquête ! Ton premier livre d'enquête à odeurs !