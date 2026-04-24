Tomber amoureux de ce qui est

Jeff Foster est un enseignant spirituel qui nous invite à nous ouvrir totalement à la vie, à lui dire enfin "Oui ! " et à embrasser le quotidien dans toutes ses dimensions. Une des contributions les plus importantes de Jeff Foster à la spiritualité contemporaine est sa demande sans concession que nous honorions notre humanité et que nous prenions le risque de voir combien la "vie ordinaire" est réellement sacrée. En nous ouvrant ainsi à la vie et à l'amour, nous nous réveillons de notre rêve de séparation et pouvons être un avec chaque aspect de notre existence, même les plus inconfortables. Avec patience et générosité, Jeff Foster nous guide vers notre véritable identité et nous montre que nous sommes déjà parfaits : il n'y a nul besoin de s'efforcer vers un idéal lointain mais simplement d'aimer l'instant présent tel qu'il est.