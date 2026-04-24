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Mères et filles

Ariane Massenet, Béatrice Massenet

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Dans ces conversations intimes, des mères et des filles connues et reconnues se livrent sans tabous. Elles racontent leurs souvenirs communs et se confient, pour la première fois, sur les sujets de la société d'aujourd'hui qui les concernent directement : les violences conjugales, la solitude, la grossophobie, l'homophobie, la guerre et l'exil, le féminisme, le handicap, la maladie, le rapport à la réussite, aux hommes, à la maternité... Des entretiens inédits, rares et touchants, qui font écho à la vie de chacune d'entre nous. Avec HIAM ABBASS & sa fille LINA MICHELE BERNIER & sa fille CHARLOTTE INGRID BETANCOURT & sa fille MELANIE FLORENCE CATHIARD & ses filles MATHILDE ET ALICE VALERIE DAMIDOT & sa fille ROXANE NATALIE DESSAY & sa fille NEÏMA JUDITH ELMALEH & sa mère REGINE MAYANE & sa mère SANDRINE NOEMIE MERLANT & sa mère SYLVIE NINA METAYER & sa mère NATHALIE DOROTHEE OLLIERIC & sa mère COLETTE AZUCENA PAGNY & sa fille AEL MARIE PATOUILLET & sa mère PASCALE SARAH PONIATOWSKI & sa fille YASMINE INES REG & sa mère FOUZIA

Par Ariane Massenet, Béatrice Massenet
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Ariane Massenet, Béatrice Massenet

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Thèmes picturaux

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Mères et filles

Ariane Massenet, Béatrice Massenet

Paru le 24/04/2026

240 pages

Editions de la Martinière

32,90 €

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