Les événements de nos vies

Ils ont vécu les événements qui ont marqué le monde : la victoire inattendue de l'équipe de France en 1998, les horreurs du 11 septembre, le chaos du tsunami de 2004... Chaque instant gravé dans la mémoire collective a aussi bouleversé la vie de Lise et Léo. Leurs destins, liés par un amour puissant, se tissent au fil des grandes tragédies et des moments de gloire. Mais alors que le monde vacille, leur relation semble vaciller à son tour. Dans ce tourbillon d'incertitudes, jusqu'où iront-ils pour préserver leur amour face aux épreuves du temps ? A chaque tournant de l'Histoire, une nouvelle épreuve les attend. Survivront-ils à la tourmente des événements mondiaux, ou les angoisses du présent détruiront ce qu'ils ont construit ?