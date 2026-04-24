20 dessins au style joyeux et épuré pour se délasser et pour se souvenir de ses belles vacances... Pour voyager, il suffit parfois de trois fois rien. Prenez quelques crayons ou un pinceau et une boîte de couleurs et partez pour un voyage immobile à Bordeaux. Donnez à l'ensemble toutes les lumières que vous aimez. Ces pages ne sont pas de simples dessins ; elles sont une fenêtre ouverture sur l'âme de Bordeaux, à laquelle vous allez apporter votre touche personnelle. Que vous soyez artiste confirmé ou coloriste du dimanche, laissez votre inspiration vagabonder. La magie des lieux ne peut que stimuler votre créativité.