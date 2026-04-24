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Sister Hacked

Midam

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Dans la famille Paddle, on demande... la soeur ! Carole, c'est l'élève modèle, la fille attentionnée, celle qui prend soin de ses affaires et qui ne refuse jamais d'aider M. Paddle... Bref, le pire cauchemar de Kid ! Mais même si elle est la cible préférée de son frère et de ses amis, Carole ne rate pas une occasion de rendre les coups, et aux blagues de l'un répondent vite les coups bas de l'autre. Entre vacheries, fêtes costumées et poupées cassées, un nouveau best of qui met à l'honneur un personnage incontournable de Kid Paddle.

Par Midam
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Midam

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Humour

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Sister Hacked

Midam

Paru le 24/04/2026

48 pages

Editions Dupuis

12,95 €

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Scannez le code barre 9782808514927
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