Yon Tome 3

Un internat au milieu du désert, des lycéennes bloquées à l'intérieur pour un mois, et partout des créatures qui se présentent sous forme de petites billes blanches à l'air inoffensif. Mais il suffit d'avoir vu quatre élèves les toucher et se transformer elles-mêmes en petites billes pour comprendre l'horreur de la situation ! Seule solution : confiner ces créatures dans un lieu fermé, certes, mais surtout, les cerner de dessins d'Olga. Pourquoi ces pages remplies de petits motifs réalisés par la fille du directeur, un peu naïve, détiennent-elles un tel pouvoir ? Margot multiplie les expériences mais, même pour elle, le mystère reste entier... Sa réaction quand elle a abandonné la fragile Zoé au clan ennemi ne laisse que peu d'espoir quant à sa capacité d'empathie : elle a manifestement davantage développé son esprit analytique. A son flegme, répond l'hyperémotivité de Dan, la cheffe du clan d'en face. Deux caractères irréconciliables, dont la situation dans le bâtiment est le reflet : une attaque se prépare du côté du clan de Dan, et le sourire diabolique de Sasha, capable des pires actions pour s'amuser un peu, ne présage rien de bon... Camille Broutin n'a rien laissé au hasard : ses personnages et leur évolution dans les quatre tomes de Yon sont finement ciselés. Comme les deux premiers parus en 2025, ce troisième volume apporte son lot de révélations et fait monter la tension. Rien d'étonnant à ce que cette série ait reçu le Prix du meilleur manga 2025 par Les Inrocks.