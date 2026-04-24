Mercedes de la lune décroissante Tome 4

" On peut posséder son propre donjon. " A cette révélation saisissante, la jeune vampire Mercedes se voit entraînée dans les querelles de succession de la maison Grünewald. Ayant calmé les tensions et prouvé sa valeur, elle reçoit une recommandation de son père, Penlhart, pour intégrer l'Académie Edelrot, fréquentée par les nobles. C'est là qu'elle rencontre le cinquième prince de l'Empire d'Orcus, Sieghardt. Autour de lui, des complots se tissent déjà... Le moment du choix viendra, inévitablement. Voici le quatrième tome de l'aventure fantasy de conquête de donjons d'une jeune vampire !!