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Game of Familia - êtes-vous prêt à tout sacrifier ? Tome 13

Mikoto Yamaguchi

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Le "Roi des Morts" contrôlant les Dead Mells se dévoile... La bataille finale pour la survie de l'humanité est proche ! Le roi Saifan, qui complotait avec les Dead Mells pour devenir le maître absolu du continent de Titania, voit ses ambitions contrariées par Sasae. Grâce aux manigances de ce dernier, les quatre pays s'unifient à nouveau, dirigés par Searus, et déclarent la guerre aux Dead Mells ! En parallèle, Wezel Magic, le Dead Mell doué de parole qui avait soumis le roi Saifan à la tentation, dévoile ses terrifiants "pouvoirs" et retourne auprès de son roi pour l'informer des agissements de Sasae. Le Roi des Morts met alors en place des mesures pour éradiquer pour de bon l'humanité...

Par Mikoto Yamaguchi
Chez Meian Editions

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Auteur

Mikoto Yamaguchi

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

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Game of Familia - êtes-vous prêt à tout sacrifier ? Tome 13

Mikoto Yamaguchi

Paru le 24/04/2026

196 pages

Meian Editions

6,95 €

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