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Les Paraboles pour la vie Eternelle

François Zannini

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Jésus, dans un langage imagé, rattaché aux réalités de la vie, nous amène à réfléchir à l'attitude à avoir et à la manière d'être pour aller vers le Salut. De la fondation du Royaume, le semeur, son accroissement, le grain de sénevé et le levain dans la pâte, et sa valeur, trésor caché ou perle précieuse, en passant par les sujets du Royaume avec le vigneron et le figuier stérile , La brebis perdue qui révèle l'amour de Jésus pour l'âme perdue qu'il veut sauver , l'infinie miséricorde dans le fils prodigue qui tombé dans le péché, revient à la vie divine , le Publicain justifié par son humilité, mais pas le Pharisien imbu de lui-même , Le choix des invités, l'accueil des pauvres , ces pauvres qui remplaceront les riches au ciel comme Lazare remplacera le mauvais riche. Il nous rappelle l'importance de prier et de veiller avec Les dix Vierges , nos devoirs envers Dieu et le prochain avec L'ami importun et le bon Samaritain qui nous invite à venir en aide à tout homme dans la souffrance.

Par François Zannini
Chez Dominique Martin Morin

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Auteur

François Zannini

Editeur

Dominique Martin Morin

Genre

Vie chrétienne

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Les Paraboles pour la vie Eternelle

François Zannini

Paru le 26/03/2026

372 pages

Dominique Martin Morin

26,00 €

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