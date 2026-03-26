Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman étranger

Nouvelles sibériennes

Andrei Antipine

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les nouvelles d'Andréï Antipine, c'est d'abord la Sibérie, la luxuriante nature sibérienne autour de la Léna majestueuse, l'immensité de la taïga avec sa faune et sa flore. Une nature infiniment somptueuse, mais également difficile, les orages et inondations brutales emportant parfois les meules de foin à peine dressées alternent en effet avec des périodes de sécheresse et de chaleur intense avec un soleil qui brûle la peau. Dans cet univers, l'homme sibérien. Un homme fort, résistant qui n'hésite pas à s'arroser d'eau glacée en sortant d'un bain de vapeur, un homme capable de soulever de charges lourdes, de faucher avec adresse et sûreté après 90 ans. Un homme se donnant à fond à sa tâche et y trouvant sa raison d'être et son bonheur. Aussi est-il incapable de survivre au manque d'activités. Ne trouvant plus emploi à leurs compétences et à leur courage, personne ne faisant plus aucun cas de leur travail, que reste-t-il à ces hommes face à cette misère grandissante et à cette absence de perspectives ? Le coeur étreint par l'angoisse, en proie à une "infinie tristesse", incapables de comprendre ce qui arrive, ce qui "leur brûle l'âme et leur vrille le foie", ils sont gagnés par l'apathie, ne cherchant plus à trouver refuge que dans l'alcool. Ce monde rural est en effet saisi au lendemain de 1994, alors que le passage brutal à une économie de marché vient de le plonger dans la misère extrême et l'absence de perspectives : " On a condamné le paysan à l'extinction. Pour la paysannerie c'est la fin. " Il en va de même des petits métiers manuels : "On s'est également attaqué aux mains ouvrières qui ont été progressivement amputées." Aussi n'est-ce pas sans écho avec la réalité occidentale et en particulier française que se lisent ces pages.

Par Andrei Antipine
Chez Ginkgo

|

Auteur

Andrei Antipine

Editeur

Ginkgo

Genre

Littérature russe

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nouvelles sibériennes par Andrei Antipine

Commenter ce livre

 

Nouvelles sibériennes

Andrei Antipine trad. Irène Sokologorsky

Paru le 26/03/2026

176 pages

Ginkgo

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782846796248
9782846796248
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.