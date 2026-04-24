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#Manga

Entre soies Tome 6

Yuriko Hara

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Depuis de multiples générations, la vénérable académie Hoshimiya accueille en son sein des cohortes de jeunes femmes de belle éducation. Dans ce contexte idyllique bercé par des lustres de tradition, les étudiantes se rapprochent, forment des sororités, et des rumeurs circulent. Une rumeur en particulier persiste : il semblerait que les somptueux uniformes couleur d'ébène qui accompagnent les étudiantes dans leur scolarité soient en fait tissés avec des cheveux de leurs prédécesseuses. Et quand un étrange incident survient autour de l'insaisissable Hoshimiya, la petite-fille de la personne à la tête de l'académie, les passions et les désirs cachés sous cette mystérieuse soie se réveillent brutalement... - La conclusion de la série dramatique yuri ! - Une série sublime portée par le trait entre mysticisme et sensualité de Yuriko Hara, propice aux doubles pages à tomber par terre ! - Ultime Numéro

Par Yuriko Hara
Chez Taifu Comics

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Auteur

Yuriko Hara

Editeur

Taifu Comics

Genre

Yuri/homosexualité féminine

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Entre soies Tome 6

Yuriko Hara trad. Camille Velien

Paru le 22/05/2026

180 pages

Taifu Comics

8,35 €

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