Totalitarisme numérique

L'émergence de l'intelligence artificielle tous azimuts dans nos sociétés interroge l'idéologie du transhumanisme : de quoi l'homme serait-il augmenté ? Quelles transformations profondes nos sociétés risquent-elles de subir ? L'auteur propose une analyse de l'intelligence artificielle, des fantasmes qu'elle fait naître, de ses apports et de son potentiel de destruction, jusqu'à la possibilité d'une intelligence artificielle qui entre en guerre contre l'humanité. C'est toute la valeur essentielle de l'être humain, irréductible à des ordinateurs, qui est ici interrogée. Car si l'intelligence artificielle vient en remplacement des fonctions productives du capitalisme, engendrant des désastres économiques et des vies dévastées, si elle se substitue à la scolarité et à la formation des esprits, quelles en seront les implications sur les rapports humains, et que devrions-nous dès aujourd'hui prioriser ? Ce livre pose la question du système de valeurs qui sous-tend notre conception majoritaire du monde, et l'auteur nous incite à penser ces grands dangers qui nous menacent pour nous engager à redéfinir de manière responsable et éthique notre rapport humain à l'économie, au savoir, à la transmission, au politique.