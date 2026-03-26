Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Totalitarisme numérique

Ariane Bilheran

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'émergence de l'intelligence artificielle tous azimuts dans nos sociétés interroge l'idéologie du transhumanisme : de quoi l'homme serait-il augmenté ? Quelles transformations profondes nos sociétés risquent-elles de subir ? L'auteur propose une analyse de l'intelligence artificielle, des fantasmes qu'elle fait naître, de ses apports et de son potentiel de destruction, jusqu'à la possibilité d'une intelligence artificielle qui entre en guerre contre l'humanité. C'est toute la valeur essentielle de l'être humain, irréductible à des ordinateurs, qui est ici interrogée. Car si l'intelligence artificielle vient en remplacement des fonctions productives du capitalisme, engendrant des désastres économiques et des vies dévastées, si elle se substitue à la scolarité et à la formation des esprits, quelles en seront les implications sur les rapports humains, et que devrions-nous dès aujourd'hui prioriser ? Ce livre pose la question du système de valeurs qui sous-tend notre conception majoritaire du monde, et l'auteur nous incite à penser ces grands dangers qui nous menacent pour nous engager à redéfinir de manière responsable et éthique notre rapport humain à l'économie, au savoir, à la transmission, au politique.

Par Ariane Bilheran
Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Ariane Bilheran

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Notions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Totalitarisme numérique par Ariane Bilheran

Commenter ce livre

 

Totalitarisme numérique

Ariane Bilheran

Paru le 26/03/2026

256 pages

Guy Trédaniel Editions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782813235701
9782813235701
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.