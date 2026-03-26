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La psychose et la peur

Daniel Bordeleau

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Cet ouvrage place la peur au coeur du système complexe de l'expérience psychotique. Après un survol historique montrant comment la folie est devenue la psychose - un concept médical -, l'auteur décrit une neuropsychologie de la peur. De nombreux exemples cliniques permettent de mieux comprendre le trajet de l'intérieur vers l'extérieur, des contenus inconscients vers des symptômes psychotiques lesquels constituent un puissant mécanisme de protection. L'auteur réfléchit également à l'utilité indéniable, bien que limitée, de la médication psychotrope. Pour l'intervenant qui souhaite aider son patient à sortir d'une spirale qui l'emprisonne, voilà un livre précieux, rare, audacieux et original. Elaboré avec une grande rigueur, il s'appuie sur de nombreuses références théoriques et scientifiques ainsi que sur le savoir-être et le savoir-faire acquis au fil des décennies de pratique.

Par Daniel Bordeleau
Chez PU Montréal

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Auteur

Daniel Bordeleau

Editeur

PU Montréal

Genre

Psyhologie sociale

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La psychose et la peur

Daniel Bordeleau

Paru le 26/03/2026

249 pages

PU Montréal

27,00 €

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Scannez le code barre 9782760654297
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