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#Roman francophone

La Chouette aveugle

Sadeq Hedayat

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La nouvelle traduction du roman halluciné de Sadêq Hedâyat, l'une des oeuvres fondatrices de la littérature persane contemporaine. "Dans la vie il est des blessures qui semblables à la lèpre lentement dévorent et entament l'esprit dans sa retraite". Fumeur d'opium, le narrateur de La Chouette aveugle alterne les temps d'apaisement halluciné et les moments où il crie, avec une lucidité implacable, son dégoût du monde et de la bassesse des comportements humains. Un récit oppressant, obsédant, chef d'oeuvre de la littérature persane. Sâdeq Hedâyat est l'un des plus grands écrivains iraniens du xxe siècle. Né à Téhéran en 1903, il étudie la langue et la littérature françaises. En butte à la censure et en désaccord avec certaines idées politiques, il part pour Paris en 1950, où il se donna la mort en avril 1951. Edition et traduction de Sébastien Jallaud

Par Sadeq Hedayat
Chez Points

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Auteur

Sadeq Hedayat

Editeur

Points

Genre

Littérature persane

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La Chouette aveugle

Sadeq Hedayat trad. Sébastien Jallaud

Paru le 24/04/2026

272 pages

Points

10,20 €

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Scannez le code barre 9791041428762
9791041428762
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