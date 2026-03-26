Avec le coeur ouvert

Poète majeur de la littérature québécoise depuis la parution de recueils primés au cours des années 1960, en particulier Ode au Saint-Laurent, Gatien Lapointe a aussi animé des ateliers de création et fondé une maison d'édition pour diffuser la jeune poésie. Ce qui est moins connu, c'est que dès le début des années 1950, il a publié des textes critiques dans les journaux québécois et, pendant ses études à Paris, rédigé des comptes rendus d'expositions, de pièces de théâtre, de films, d'opéras, de ballets. Ces textes, qu'il désigne comme des "notes" , révèlent une grande érudition et offrent un regard éclairé sur la vie culturelle parisienne de l'époque. De retour au Québec en 1962, il renoue avec la critique littéraire jusqu'à la fin de sa vie. Lapointe juge des oeuvres non en spécialiste, mais à partir de son coeur et de sa propre sensibilité, selon une perspective d'écrivain. Cet ouvrage rassemble ses articles et de nombreux textes inédits présentés par des experts des arts et de la littérature.