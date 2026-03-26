Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Avec le coeur ouvert

Gatien Lapointe

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Poète majeur de la littérature québécoise depuis la parution de recueils primés au cours des années 196o, en particulier Ode au Saint-Laurent, Gatien Lapointe a aussi animé des ateliers de création et fondé une maison d'édition pour diffuser la jeune poésie. Ce qui est moins connu, c'est que dès le début des années 195o, il a publié des textes critiques dans les journaux québécois et, pendant ses études à Paris, rédigé des comptes rendus d'expositions, de pièces de théâtre, de films, d'opéras, de ballets. Ces textes, qu'il désigne comme des e notes e, révèlent une grande érudition et offrent un regard éclairé sur la vie culturelle parisienne de l'époque. De retour au Québec en 1962, il renoue avec la critique littéraire jusqu'à la fin de sa vie. Lapointe juge des oeuvres non en spécialiste, mais à partir de son coeur et de sa propre sensibilité, selon une perspective d'écrivain. Cet ouvrage rassemble ses articles et de nombreux textes inédits présentés par des experts des arts et de la littérature.

Par Gatien Lapointe
Chez PU Montréal

| 1 Partages

Auteur

Gatien Lapointe

Editeur

PU Montréal

Genre

Critique

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Avec le coeur ouvert par Gatien Lapointe

Commenter ce livre

 

Avec le coeur ouvert

Gatien Lapointe

Paru le 26/03/2026

397 pages

PU Montréal

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782760654266
9782760654266
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.